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Происшествия15 декабря 2021 12:35

Иномарка "Рено" под управлением пьяного водителя опрокинулась под Орлом

В ДТП пострадал пассажир легковушки, он госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Под Орлом перевернулся автомобиль "Рено", его водитель был пьян

Под Орлом перевернулся автомобиль "Рено", его водитель был пьян

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области опрокинулся легковой автомобиль "Рено", пострадал пассажир. Установлено, что водитель иномарки был пьян.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 57-летний водитель вел "Рено Сандеро" по дороге "Орел-Тамбов" 14 декабря. В обеденное время, около часа, машину, двигавшуюся в сторону Орла со стороны Ливен, занесло. Она съехала с дороги прямиком в кювет, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП пассажир, мужчина 45 лет, получил телесные повреждения,госпитализирован, - пояснили в Госавстоинспекции.

Кстати, это не единственное пьяное ДТП, случившееся за вчерашний день в Орловской области. Еще два человека пострадали в перевернувшемся "ВАЗе": водитель тоже был не трезв.