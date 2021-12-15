Иномарка "Рено" под управлением пьяного водителя опрокинулась под Орлом

Под Орлом перевернулся автомобиль "Рено", его водитель был пьян Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области опрокинулся легковой автомобиль "Рено", пострадал пассажир. Установлено, что водитель иномарки был пьян.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 57-летний водитель вел "Рено Сандеро" по дороге "Орел-Тамбов" 14 декабря. В обеденное время, около часа, машину, двигавшуюся в сторону Орла со стороны Ливен, занесло. Она съехала с дороги прямиком в кювет, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП пассажир, мужчина 45 лет, получил телесные повреждения,госпитализирован, - пояснили в Госавстоинспекции.

Кстати, это не единственное пьяное ДТП, случившееся за вчерашний день в Орловской области. Еще два человека пострадали в перевернувшемся "ВАЗе": водитель тоже был не трезв.