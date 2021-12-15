На дороге под Орлом ОМОНовцы помогли угодившему в беду водителю

Машина увязла в поле, вытащить ее не было никакой возможности

На дороге в Орловской области ОМОНовцы помогли угодившему в беду водителю. Мужчина на своем автомобиле слетел с заснеженной дороги в поле, выбраться не было никакой возможности.

Все случилось в Должанском районе. Прошел снег, и водитель не рассчитал свои силы при вождении: иномарка заскользила по проезжей части и очутилась в поле. Колеса машины увязли, выбраться самостоятельно не было никакой возможности. Погода испортилась, не известно сколько пришлось бы ждать эвакуатор: все произошло на удаленном от населенных пунктов участке. Свидетелями ситуации стали ОМОНовцы, мимо они не прошли.

- Бойцы ОМОН сделали остановку и общими усилиями вытащили автомобиль на дорогу. Водитель искренне поблагодарил правоохранителей за помощь. Местный житель отметил, что в противном случае время прибытия эвакуатора составило бы несколько часов с учетом неблагоприятных погодных условий, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.