Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика15 декабря 2021 11:25

Орловцы все чаще вкладываются в ценные бумаги

В акции инвестировали 80 тысяч жителей региона
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Жители Орловской области все чаще вкладываются в ценные бумаги. Как сообщает регионального отделение Банка России, в инвестировании себя попробовало 80 тысяч жителей региона.

Количество орловцев, решивших вложить средства в акции, увеличилось на 12,5% за несколько месяцев. Активы превышают 14 миллиардов рублей, что больше первого полугодия на 6%.

- Интерес к инвестированию у жителей нашего региона продолжает расти, и очень важно, чтобы граждане осознанно подходили к данному вопросу. Именно поэтому теперь перед сделками со сложными финансовыми продуктами для начинающих инвесторов проводится тестирование, - рассказали в орловском отделении Банка России.