Орловский следком начал проверку после пожара, в котором погиб мужчина

Фото: СУ СК по Орловской области

Следственный комитет в Орловской области начал проверку после пожара в городе Новосиле, в котором погиб мужчина. Тело 33-летнего местного жителя обнаружили спасатели в сгоревшей части трехквартирного дома.

Огонь охватил дом, расположенный по улице Свободы, вечером 14 ноября. Пламя потушили, но спасти проживавшего тут мужчину не удалось.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.