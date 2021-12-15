На предприятии по переработке рыбы под Орлом обнаружено множество нарушений

Множество нарушений выявили специалисты Россельхознадзора на предприятии по переработке рыбы. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области на предприятии по переработке рыбы специалисты Россельхознадзора выявили множество нарушений. Специалисты ведомства устроили проверку ООО «РПЗ Полюс».

Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, на предприятии, расположенном в Новодеревеньковском районе, нарушались ветеринарные и санитарные нормы. Так, предприятие не смогло предоставить документы об утилизации биологических отходов, а за месяц их скапливается около 50 тонн. Хранились при этом отходы в емкостях без маркировки вместе с просроченной продукцией и сырьем.

- По итогам проверки в отношении ООО «РПЗ Полюс» были возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, юридическому лицу выдано требование об утилизации биологических отходов и недоброкачественной продукции общим весом 17975 кг, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ведомстве пояснили, что предприятие устранило все замечания.