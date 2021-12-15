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Общество15 декабря 2021 9:49

На предприятии по переработке рыбы под Орлом обнаружено множество нарушений

Россельхознадзор обнаружил тонны не утилизированных отходов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Множество нарушений выявили специалисты Россельхознадзора на предприятии по переработке рыбы. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Множество нарушений выявили специалисты Россельхознадзора на предприятии по переработке рыбы. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Архив "КП"

В Орловской области на предприятии по переработке рыбы специалисты Россельхознадзора выявили множество нарушений. Специалисты ведомства устроили проверку ООО «РПЗ Полюс».

Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, на предприятии, расположенном в Новодеревеньковском районе, нарушались ветеринарные и санитарные нормы. Так, предприятие не смогло предоставить документы об утилизации биологических отходов, а за месяц их скапливается около 50 тонн. Хранились при этом отходы в емкостях без маркировки вместе с просроченной продукцией и сырьем.

- По итогам проверки в отношении ООО «РПЗ Полюс» были возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, юридическому лицу выдано требование об утилизации биологических отходов и недоброкачественной продукции общим весом 17975 кг, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ведомстве пояснили, что предприятие устранило все замечания.