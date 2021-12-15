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Происшествия15 декабря 2021 9:22

В Орловской области 33-летний мужчина погиб при пожаре в доме

ЧП с трагическим исходом случилось в городе Новосиле
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области при пожаре в жилом доме погиб 33-летний мужчина. ЧП с трагическим исходом случилось 14 декабря в городе Новосиле.

Огонь охватил дом на три квартиры, расположенный по улице Свободы, в десятом часу вечера. Когда пожарные прибыли на место происшествия, одна из квартир полыхала изнутри, огонь грозил распространиться и на смежные жилые помещения. Их удалось отбить от огня, с пламенем пожарные справились. Однако при разведке внутри горевшей квартиры было обнаружено тело мужчины.

- В результате пожара в одной из квартир выгорела кухня, коридор и частично веранда. Причина пожара устанавливается специалистами, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.