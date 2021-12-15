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Происшествия15 декабря 2021 9:05

Под Орлом пьяный водитель без прав кувыркнулся в кювет на "ВАЗе"

И сам лихач, и его пассажирка покалечились
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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"Шестерка" под управлением пьяного водителя улетела в кювет

"Шестерка" под управлением пьяного водителя улетела в кювет

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом в пьяном ДТП чудом уцелели водитель и пассажир "ВАЗа". Мужчина без водительских прав сел за руль не зарегистрированного автомобиля в нетрезвом состоянии, машина кувыркнулась в кювет.

ДТП случилось вечером 14 декабря. Примерно в девять, 33-летний мужчина, несмотря на пьяное состояние, сел за руль и ехал по дороге "Болхов-Мценск-Новосиль" со стороны Болхова в сторону Мценска. В какой-то момент машина перестала слушаться водителя. "ВАЗ" слетел с дороги в кювет.

И водитель, и пассажир получили травмы

И водитель, и пассажир получили травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, и сам лихач, и его 35-летняя пассажирка получили телесные повреждения.