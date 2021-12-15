За сутки коронавирус подтвердился у 238 орловцев, выписано 438 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сколько человек заболело коронавирусом за сутки в Орловской области, сколько выписано по выздоровлению и сколько скончалось рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали свежую статистику по коронавирусу на 15 декабря 2021 года.

Подтвердился диагноз covid-19 за минувший день у 238 орловцев. Общее число заболевших - 67 270.

Выписано с отрицательным результатом ПЦР-теста еще 438 человек. Всего за время наблюдения зафиксировано 55 813 случаев выздоровления.

Есть и новые смертельные случаи: по данным федерального оперативного штаба, 5 жителей Орловской области ушли из жизни, так и не поборов ковид. Всего скончалось 1 390 человек.