Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 7:11

В части Северного района Орла 15 декабря нет горячей воды

Из-за проверки бойлера жители временно останутся без ресурса
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В части Северного района сегодня нет горячей воды

В части Северного района сегодня нет горячей воды

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 15 декабря вновь ожидаются отключения ресурсов. Горячей воды временно не будет в части Северного района.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за проверки бойлера на улице Металлургов в домах №14а-42 по этой же улице отключили горячую воду. Также горячая вода отсутствует в домах по Рощинской 9а-25. В зону перебоя попали детский сад №75 и школа №18.

По плану, горячая вода вернется в краны по указанным адресам после 12.00 15 декабря.