В части Северного района Орла 15 декабря нет горячей воды

В части Северного района сегодня нет горячей воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 15 декабря вновь ожидаются отключения ресурсов. Горячей воды временно не будет в части Северного района.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за проверки бойлера на улице Металлургов в домах №14а-42 по этой же улице отключили горячую воду. Также горячая вода отсутствует в домах по Рощинской 9а-25. В зону перебоя попали детский сад №75 и школа №18.

По плану, горячая вода вернется в краны по указанным адресам после 12.00 15 декабря.