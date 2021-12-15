Орловский прокурор Малкин проверил аварийный детсад в Мценске

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Прокурор Орловской области Владислав Малкин побывал в аварийном детском саду города Мценска. Ранее жалобу на плачевное состояние дошкольного учреждения передали Генпрокурору РФ.

Информация об этом появилась в соцсетях и СМИ, глава орловской прокуратуры выехал в Мценск вместе с представителями других ведомств и главой департамента образования. В детском саду состоялась встреча с родителями малышей, которые ходят сюда. Нарушения оказались налицо.

- Установлено, что в детском учреждении не обеспечена должная охрана, не в полном объеме соблюдаются требования законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования. Имеются замечания по содержанию помещений учреждения, протекает крыша одного из помещений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Впереди проверка. И не только по каждому нарушению: оценку ведомство даст и действиям (или бездействию) должностных лиц, допустивших нарушение прав детей.