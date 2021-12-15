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Общество15 декабря 2021 6:22

По улице Ленина в Орле полностью запретят проезд с 18 декабря

Ограничения вводят дл безопасности пешеходов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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На протяжении всей улицы Ленина будет запрещено автомобильное движение

На протяжении всей улицы Ленина будет запрещено автомобильное движение

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Центральная улица в Орле - улица Ленина - полностью станет пешеходной с 18 декабря. Для безопасности пешеходов вводится ограничения для автомобилистов.

Улица, переходящая в площадь, будет только пешеходной зоной на период предновогодней подготовки к праздникам и самих праздников.

- Чтобы переход был безопасным, на период с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года будет запрещен проезд по улице Ленина. Соответствующие знаки установят на пересечении с улицей Максима Горького (в районе Главпочтамта) и в районе пешеходного перехода по улице Пролетарская гора, около гостиницы «Салют», - пояснили в пресс-службе администрации Орла.

Подъехать к гостинице "Салют" и припарковаться возле нее можно будет со стороны улицы Пролетарская Гора.