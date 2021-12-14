По делу о взяточничестве в Орле осудят инспектора Гостехнадзора

Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года получил через посредника от троих жителей Орловской области взятки за положительную сдачу экзаменов Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет инспектор Гостехнадзора. Приговор ему вынесут по делу о получении взяток: по версии следствия, тот брал деньги за фиктивную сдачу экзамена на право управления самоходными машинами.

Как сообщает региональный следком, подозревается 37-летний сотрудник Департамента надзорной и контрольной деятельности в трех эпизодах получения денег, общая сумма - 52 50 рублей.

- Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года получил через посредника от троих жителей Орловской области взятки за положительную сдачу экзаменов на право управления самоходными машинами без их фактического присутствия, - пояснил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дело расследовалось по 3 части 290 статьи УК РФ, а значит, что инспектору может грозить от трех до восьми лет тюрьмы. Однако решение останется за Фемидой: сейчас дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.