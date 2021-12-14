На проект по ремонту библиотеки Бунина в Орле выделят 17 миллионов рублей

Бунинку ждет ремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на проект по ремонту областной публичной библиотеки им. Бунина выделят более 17 миллионов рублей. Деньги на создание проекта и подсчет сметы направят в 2022 году.

Об этом сообщила во время онлайн-брифинга Наталья Георгиева, начальник Управления культуры и архивного дела региона. В настоящее время здание библиотеки переживает не лучшие свои годы и требует к себе внимания, являясь при этом объектом культурного наследия.

По словам Георгиевой, в бюджете на 2022 год предусмотрено порядка 17,5 миллионов рублей на проектно-сметную документацию по ремонту Бунинки.