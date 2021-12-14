В Орле завод задолжал сотрудникам больше миллиона рублей

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В Орле завод задолжал своим сотрудникам больше одного миллиона ста тысяч рублей по зарплате. Крупная сумма долга у предприятия "Орловский завод "Флакс" накопилась перед 24 работниками.

Об этом сообщает Госинспекция труда в Орловской области. Задолженность за сентябрь и октябрь вскрылась во время инспекторской проверки.

- В настоящее время погашена задолженность за сентябрь 2021 года на общую сумму 431,9 тысяч рублей перед 23 работниками. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - сообщает Роструд в Орловской области.