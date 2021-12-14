Фото: сайт музея-заповедника Спасское-Лутовиново

Рисунки Тургеневского дуба орловских школьников покажут на выставке в Брюсселе. Жюри отобрало девять работ.

Дуб, высаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, погиб 30 ноября во время урагана в Спасском-Лутовиново. Несмотря на это, дерево осталось номинантом от России в международном конкурсе «Европейское дерево года-2022».

Орловские школьники и учащиеся колледжей изображали «портрет» дуба. Всего в отборочном этапе приняло участие 272 человека. Профессиональное жюри отобрало 9 победителей, которые представят страну на выставке, приуроченной к церемонии объявления победителя конкурса.

С 1 февраля в течение месяца будет организовано голосование. Тургеневский дуб можно поддержать на сайте: www.treeoftheyear.org, сообщила пресс-служба музея Спасское-Лутовиново.