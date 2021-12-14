В Орловскую область направят более миллиарда рублей для развития инфраструктуры. Заявку на получение средств одобрили в октябре текущего года на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации.

В планах направить средства на два проекта: индустриальный парк «Новосильское шоссе» и комплексное развитие квартала, ограниченного Наугорским шоссе, улицей Плещеевской, улицей Куйбышева и улицей Цветаева.

В парке создадут сеть водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и ливневой канализации. Стоимость работ – 823 миллиона 800 тысяч рублей.

На территории квартала проведут аналогичные работы, а также отремонтируют автомобильную дорогу. До 2027 года возведут три многоквартирных дома. Их площадь – 34 тысячи квадратных метров.

Реализация проекта решит проблему сноса и расселения 16 аварийных домов, сообщает пресс-служба областного правительства.