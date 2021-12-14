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Орловец задолжал троим дочерям 750 тысяч по алиментам. Долг взыскали судебные приставы.

В Болхове мужчина не выплачивал 1/2 от всех видов доходов ежемесячно своим детям, после чего образовалась задолженность свыше 750 тысяч рублей.

Судебные приставы применили принудительные меры и наложили арест на расчетные счета. Помимо этого, в место работы местного жителя было отправлено поставление об удержании алиментов из заработной платы.

Полная сумма задолженности по алиментам была перечислена детям после действий сотрудников. Взыскание текущих платежей находится на контроле у судебного пристава, сообщает пресс-служба ФССП России по Орловской области.