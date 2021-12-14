В Орле 14 декабря больше двух тысяч жителей остались без воды

В Железнодорожном районе отключили воду из-за аварии Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла 14 декабря более двух с половиной тысяч жителей остались без водоснабжения. Приостановлена подача в дома из-за течи на водопроводе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, отключена холодная вода более чем в тысяче квартир в домах № 30, 30а, 30б, 30г, 48, 48а, 48б на Ливенской улице. И холодная, и горячая вода отключена в домах №21 на Ливенской и №3 на Абрамова-Соколова.

На месте работает аварийная бригада, ориентировочно, починят трубу к 18.00 сегодняшнего дня. Организован подвоз воды: цистерна стоит возле дома №3 на Абрамова-Соколова.