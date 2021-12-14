СМИ: Генпрокурора попросили проверить аварийный садик в Орловской области

Фото: genproc.gov.ru

Генпрокурора РФ попросили проверить аварийный детский сад в Орловской области. Игорю Краснову рассказали о плачевном состоянии детсада №1 в городе Мценска.

Об этом сообщает региональное онлайн-издание "Орелград", ссылаясь на собственные источники. С просьбой к Краснову обратилась первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова, журналисты приводят копию обращения.

В ней говорится, что здание детского сада уже много лет находится в аварийном состоянии и несет угрозу как для маленьких воспитанников, так и для сотрудников дошкольного учреждения. Во время дождя в садике течет крыша, родители принимают решение о переводе детей в другие детские сады.

Депутат просит Генпрокурора вмешаться.

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