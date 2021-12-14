Следствие продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские раскрыли кражу металлической трубы. Местные жители украли ее с предприятия и сдали на металлолом.

Представители организации в Железнодорожном районе города Орла заметили пропажу металлического изделия и обратились в полицию. Оперативники выяснили, что к пропаже могут иметь отношение двое мужчин – 25 и 34 лет.

В ходе беседы с полицейскими местные жители признались в краже и рассказали, что металлическую трубу вынесли с территории организации на руках, а затем сдали в пункт приема металлолома.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.