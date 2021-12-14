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В Орловской области появятся несколько объектов питьевого водоснабжения. Их планируют сдать до 2024 года.

Строительство планируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году был сдан в эксплуатацию водовод по улице Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Его протяженность – 2,3 километра.

В текущем году завершено строительство водовода от улицы Авиационная до улицы Генерала Родина, протяженностью 3,6 километра.

Следующий этап – строительство станции умягчения. По стоимости данный проект один из самых масштабных. В настоящее время корректируется проектно-сметная документация для проведения государственной экспертизы и результатов инженерных расчетов.

В 2023-2024 году планируется строительство двух объектов: станции очистки и обезжелезивания в поселке городского типа Кромы, а также станции умягчения на Комсомольском водозаборе города Орла, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.