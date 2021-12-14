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Общество14 декабря 2021 7:48

Орловская область получила более 90 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Средства поступили в рамках национального проекта «Здравоохранение
Сергей Силаев
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Орловская область получила более 90 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Средства поступили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В Орловскую область поступили трансферы из федерального бюджета в размере 92,9 миллионов рублей в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

На эти средства оснастят региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Всего заключено 25 договоров на поставку 53 единиц медицинского оборудования на сумму 92,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.