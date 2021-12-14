В Орле будет салют в новогоднюю ночь 2021-2022

В новогоднюю ночь в Орле будет салют Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В новогоднюю ночь 2021-2022 в Орле будет салют. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отвечал на вопросы орловцев во время прямого эфира в соцсетях, многие из них касались проведения новогодних мероприятий, в том числе и салюта.

По словам Клычкова, люди все равно придут на площадь (как и в том году), даже если не проводить массовые мероприятия. Поэтому принято решение запустить салют в новогоднюю ночь.

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