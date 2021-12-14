"Лада Гранта" слетела с дороги под Орлом

Водитель на "Ладе" слетел в кювет
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
На дороге в Орловской области отечественная легковушка "Лада Гранта" оказалась в кювете. Водитель автомобиля травмировался.
Дорожная авария случилась утром 13 декабря. В начале одиннадцатого 38-летний водитель вел легковушку со стороны районного центра Змиевка в сторону поселка Никольский. На 13 километре он потерял контроль над своей машиной, она съехала с проезжей части прямиком в кювет.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.