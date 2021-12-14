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Происшествия14 декабря 2021 7:37

"Лада Гранта" слетела с дороги под Орлом

Водитель отечественной легковушки травмирован
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Водитель на "Ладе" слетел в кювет

Водитель на "Ладе" слетел в кювет

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области отечественная легковушка "Лада Гранта" оказалась в кювете. Водитель автомобиля травмировался.

Дорожная авария случилась утром 13 декабря. В начале одиннадцатого 38-летний водитель вел легковушку со стороны районного центра Змиевка в сторону поселка Никольский. На 13 километре он потерял контроль над своей машиной, она съехала с проезжей части прямиком в кювет.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.