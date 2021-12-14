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Происшествия14 декабря 2021 6:55

В пригороде Орла сгорел гараж с внедорожником

К счастью, в пожаре обошлось без пострадавших и жертв
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В пригороде Орла случился пожар, в котором сгорел гараж и находившийся в нем внедорожник. ЧП случилось в поселке Коневка.

Спасателям очевидцы сообщили о бушующем пламени около десяти часов вечера в понедельник, 13 декабря. Пожарный расчет из Орла прибыл на место происшествия. Однако спасти постройку и автомобиль не удалось.

- В результате пожара выгорел гараж и находившийся в нем автомобиль "Нива Шевроле", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в ЧП обошлось без человеческих жертв. Всего за сутки орловские спасатели выезжали на помощь населению и ликвидацию разных происшествий 9 раз.