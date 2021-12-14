На дороге под Орлом "Опель" сбил пожилую женщину

. Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На дороге под Орлом пожилая женщина попала под колеса иномарки "Опель". Легковушка сбила ее на дороге "Знаменка-Сабурово".

Подробности озвучили в региональной Госавтоинспекции. 68-летняя женщина шла по краю проезжей части указанной дороги, в этот момент здесь ехала легковушка под управлением водителя 43-х лет. Машина сбила пенсионерку.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что женщина получила ранения при ДТП, госпитализация не понадобилась.