В Орле росгвардейцы за неделю задержали 50 воришек и хулиганов

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле за прошлую неделю 50 раз выезжали по сигналу тревоги сотрудники Росгвардии. Чаще всего силовикам приходится пресекать кражи, утихомиривать пьяных дебоширов и хулиганов.

В регуправлении Росгвардии рассказали, что больше всего подобных происшествий за неделю случилось в Железнодорожном районе города.

- Пятеро местных жителей в возрасте от 29 лет до 41 года были задержаны нарядами Росгвардии по подозрению в совершении краж и иных нарушениях общественного порядка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Также уточняется, что в областном центре под охраной находится больше двух тысяч объектов, в том числе и больницы, школы, другие социальные объекты.