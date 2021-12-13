Два "Рено" столкнулись на перекрестке в Орле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись два легковых автомобиля "Рено". "Логан" и "Меган" не разъехались на перекрестке в Северном районе города.

Авария произошла поздним вечером 11 декабря. На часах было начало двенадцатого, когда при проезде перекрестка Московского шоссе и Металлургов 38-летний водитель на "Рено Логан" столкнулс с "Рено Меган", за рулем которого был 25-летний водитель.

В итоге от удара "Меган", двигавшийся во встречном направлении, занесло, он протаранил дорожное ограждение.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в ДТП получила травмы 31-летняя женщина-пассажир автомобиля "Рено Меган". Водитель иномарок не пострадали.