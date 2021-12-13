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Детским домам и интернатам Орловской области направили 177 миллионов рублей. В них обучается 186 детей региона.

В Орловской области в текущем году объем финансирования интернатов и детских домов для детей-сирот составил 177,2 миллиона рублей. Такая информация прозвучала на заседании комитета облсовета.

Сейчас в системе образования Орловской области функционируют четыре учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: один детский дом дошкольного возраста и три общеобразовательные школы-интерната. В них обучаются 186 детей.Количество детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 149 человек, из которых 35 – дети-инвалиды.

Помимо этого, был поднят вопрос о переходе к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот до 2024 года. В планах передать эти организации Департаменту социальной защиты, с сохранением права предоставления образовательных услуг у Департамента образования.

Изменения планируются в рамках реализации поручения Правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.