Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцам вручили государственные награды. Звания и медали получили 6 человек.

Торжественное мероприятие прошло 13 декабря в стенах областной администрации. Глава региона поздравил награжденных:

– Поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за добросовестную работу на благо региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, – сказал губернатор.

Почетные звания и медали местные жители получили за труд в различных отраслях: промышленной, педагогической, политической, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.