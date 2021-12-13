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Общество13 декабря 2021 12:09

Орловцам вручили государственные награды

Звания и медали получили 6 человек
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцам вручили государственные награды. Звания и медали получили 6 человек.

Торжественное мероприятие прошло 13 декабря в стенах областной администрации. Глава региона поздравил награжденных:

– Поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за добросовестную работу на благо региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, – сказал губернатор.

Почетные звания и медали местные жители получили за труд в различных отраслях: промышленной, педагогической, политической, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.