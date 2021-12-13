Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 12:00

В Орле откроется детский сад на улице Кузнецова

Он рассчитан на 80 малышей
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

Учреждение будет открыто пять дней в неделю с 7.00 до 19.00. На прошлой неделе сад №97 укомплектовали воспитанниками. Он рассчитан на малышей до 3 лет. В настоящее время ведется набор в детский сад №98 на улице Планерной.

В разноцветных зданиях есть все для малышей: современный пищеблок, новая мебель, медицинский блок и музыкальный зал. Особое внимание отведено безопасности: установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения, пожарная и охранная сигнализация.

Строительство садов велось год. Они откроются этой зимой – до и после Нового года.