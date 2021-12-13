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Общество13 декабря 2021 11:19

Для продолжения ремонта Красного моста Орла потребуется дополнительная сумма денег

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Красный мост перекрыт, стройка заморожена

Красный мост перекрыт, стройка заморожена

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для продолжения ремонта Красного моста в Орле потребуется дополнительная сумма денег. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Про Красный мост и его затормозившуюся реконструкцию Клычков рассказал в эфире передачи "Время губернатора". Он подтвердил, что вся сумма, которую город выплатил подрядчику, возвращена Орлу. А также отметил, что с учетом подорожания стройматериалов, потребуется дополнительное финансирование. Его планируется запросить у федерального центра.

Также Андрей Клычков рассказал, что нового подрядчика планируется начать искать весной 2022 года: в марте-апреле. Пока что ремонт заморожен, мост перекрыт.

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