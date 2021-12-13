В Орле Роспотребнадзор конфисковал изделия из нелегального меха на 3,5 миллиона рублей. 20 предпринимателей привлечены к административной ответственности.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает работу по контролю за оборотом меховых изделий. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации изделия из меха должны иметь обязательную маркировку. Без нее хранение, использование, покупка и продажа запрещена. Маркировать систему с 2019 года необходимо через специальную систему «Честный знак».

После начала действия запрета Управление Роспотребнадзора по Орловской области провели 44 проверки. Специалисты выявили 197 единиц продукции, не содержащие обязательной маркировки, что составляет 7% от общего числа проинспектированного товара, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В суд направили 22 протокола об административном нарушении. 20 индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности на сумму общую 100 тысяч рублей. Помимо этого, Роспотребнадзор конфисковал 163 меховых изделия стоимостью 3 миллиона 568 тысяч рублей.