Орловские библиотекари устроили научный флешмоб

Орловцам предлагают присоединиться к флешмобу и провести опыты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская областная библиотека им. Бунина запустила флешмоба "Нескучный эксперимент". Стать его участником и показать как применить научные знания на практике может любой желающий.

Без приятного бонуса не обойдется - в награду все участники получат электронные сертификаты. Акция стартовала 10 декабря и продлится до 26 числа включительно. Как рассказали "Комсомолке" сотрудники библиотеки, от участников требуется провести любой научный эксперимент и записать его на видео. Важно уложиться в тайминг - видеоролик не должен превышать трех минут. Затем необходимо разместить его на своей странице в социальных сетях (VK, Одноклассники, Инстаграм и другие) с хэштегом #sci_focus .

- Акция проходит в рамках Года науки направлена на популяризацию научных знаний. Главное, чтобы во время эксперимента участники не забывали про правила безопасности, особенно, если к нему планируется привлечь детей, - пояснили "КП" в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

Пример того, как сами библиотекари показывают научные опыты можно увидеть на официальной странице Бунинки в соцсетях.