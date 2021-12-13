В Северном районе Орла алкогольное застолье закончилось убийством

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Северном районе Орла посиделки за спиртным закончились убийством. Задержан 36-летний мужчина, который пришел в гости, а в итоге прикончил хозяина квартиры ножом.

О происшествии рассказали в региональном следкоме. В одной из многоэтажек шло застолье. По мере того, как повышался градус, между 46-летним владельцем квартиры и его 36-летним гостем произошла ссора. В итоге мужчина помоложе в ярости схватился за нож и нанес множество ударов своему оппоненту. Орловец скончался от полученных травм на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Знакомый погибшего сознался в содеянном, - сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Орловцу грозит тюрьма.