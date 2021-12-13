Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области 241 человек заразился коронавирусом за последние сутки. 418 пациентов выздоровели, 9 не справились с болезнью, сообщил федеральный оперштаб.

Заболеваемость снижается, за последние 24 часа диагноз подтвердился 241 раз. Всего в Орловской области за время пандемии выявлено 66 789 случаев заболевания.

Количество выписанных пациентов за сутки на 177 превышает число заболевших. За последние сутки вылечились 418 человек. Общее количество орловцев, победивших болезнь – 54 948.

Смертность остается на прежнем уровне. 9 орловец не смогли победить вирус. Всего от коронавируса в Орловской области умерло 1 379 человек