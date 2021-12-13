В Орле проверили места торговли пиротехникой Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Магазинам пиротехники в Орле устроили проверку. Рейд по местам торговли салютами, петардами и фейерверками в преддверии Нового года провели сотрудники МЧС.

Спасатели посетили несколько торговых площадок, цель была выявить подпольные точки продажи пиротехники: проверили ряды на Южном и Центральном рынках, а также павильоны в подземном переходе у автовокзала. Но несанкционированных точек продаж не обнаружено. Проверяли также и продавцов, торгующих гирляндами: некачественная иллюминация может привести к пожару, поэтому велась проверка сертификатов.

- Торговля пиротехникой еще не началась в полную силу, которую она приобретает ближе к новогодним праздникам. Начало активной торговли ожидается через две недели. Все это время и вплоть до завершения новогодних праздников сотрудники МЧС России будут задействованы в выявлении мест несанкционированной торговли пиротехническими изделиями, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.