В Орле на улице Планерной благоустроили территорию для нового детского сада. Учреждение рассчитано на 80 мест.

Недавно завершилось обновление прилегающей территории, сейчас завершаются работы внутри помещения. Около сада появились качели, скамейки, веранды, игровой и спортивный инвентарь.

Кроме этого, рядом с окнами здания посажены кустарники, а по периметру высажены небольшие деревья. Для родителей и персонала предусмотрена парковка со всеми необходимыми знаками дорожного движения.

Детский сад №98 появился в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время ведется набор воспитанников. Открытие детского сада состоится этой зимой, сообщает пресс-служба администрации города Орла.