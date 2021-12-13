К концу недели в Орле похолодает, пройдет снегопад

К выходным в Орле похолодает Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле к концу наступившей недели похолодает, пройдет снегопад. Публикуем подробный прогноз погоды на 13-19 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, понедельник 13 декабря отметится небольшим минусом до -1, пасмурной погодой и небольшими осадками в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-восточный 3 м/с, давление 751мм рт.ст.

Во вторник 14 декабря похожая погода: -2..-1 градус, пасмурно, временами осадки в виде снега с дождем. Ветер с северо-востока 2 м/с, давление 749 мм рт.ст.

В среду 15 декабря от -4 до -2 градусов покажут термометры. Выглянет солнце, осадков не предвидится. Давление на уровне 750 мм рт.ст., ветер с запада 2 м/с.

В четверг 16 декабря снова температурные качели: от -3 до 0 градусов. Пасмурно, ожидается снег с дождем. Давление понизится до 744 мм рт.ст., ветер юго-западный 5 м/с.

В пятницу 17 декабря вновь от -1 до 0. Ночью пройдет снег, днем возможен снег с дождем. Ветер западный 3 м/с, давление 740 мм рт.ст.

А вот на выходных, по предварительным прогнозам, похолодает. В субботу и воскресенье, 18-19 декабря, ожидается -5...-3 градуса и снегопад.

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