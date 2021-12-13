Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле 13 декабря вакцинироваться от коронавируса можно во всех районах города. Публикуем график работы прививочных пунктов.

Жители Северного района могут сделать прививку с 12.00 до 19.00 в пункте вакцинации администрации на Московском шоссе, до 137, первый этаж, около центрального входа.

В Железнодорожном районе мобильный пункт вакцинации остановится в торговом центре «Европа» на улице Московской, 67, а также в поликлинике «РЖД-Медицина» на втором этаже, в кабинете 29 на улице 3-ей Курской, 56.

Ежедневно с 12.00 до 19.00 медики принимают в ТМК «ГРИНН».

Помимо этого, привиться можно на первом этаже Многофункционального центра на улице Ленина, 1 и в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.