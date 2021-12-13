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В Орловской области с начала года количество ярмарок увеличилось в два раза. В настоящее время функционируют 167 мест торговли.

Регулярно в городах и районах области проводятся ярмарки выходного дня для продвижения продукции местных производителей.

– Благодаря оперативному вовлечению в торговлю социально значимыми товарами местных производителей стабилизируются цены на потребительском рынке, – сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На территории Орловской области в настоящее время организована работа 167 ярмарок на 7 845 торговых мест.