В Орле мужчина получил ожоги при пожаре в квартире

Фото: Вячеслав Коваленко (архив)

Житель Орла пострадал при пожаре в квартире. В воскресенье, 12 декабря, горела кухня в многоэтажке по Раздольной улице.

О происшествии рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Спасателям сообщение о пожаре поступило вечером, было около семи: огонь вышел из-под контроля в одной их квартир в Северном районе. Очагом стала кухня.

- В результате пожара в кухне выгорели предметы мебели, частично повреждена отделка потолка, хозяин квартиры, мужчина 47 лет, получил ожоги, от госпитализации отказался, - прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Причину пожара еще предстоит установить экспертам.