Автомобиль "Лада Ларгус" сбил девушку на пешеходном переходе в Орле

В Орле девушка - пешеход оказалась под колесами "Ларгуса" Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вновь под колесами автомобиля в Орле оказался, а точнее оказалась, пешеход. Автомобиль "Лада Ларгус" сбил девушку, переходившую проезжую часть по зебре.

ДТП случилось утром 11 декабря. Примерно в семь, 26-летний водитель на отечественном авто ехал по улице Розы Люксембург со стороны Гагарина в направлении Черкасской. В районе дома 52 по улице Розы Люксембург дорогу по зебре, не оборудованной светофоров, переходила 23-летняя девушка. Машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.