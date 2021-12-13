Кривцовский мемориал в Орловской области ждет реконструкция

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Кривцовский мемориал, расположенный в Болховском районе Орловской области, ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подготовку к реконструкции, по планам, удастся завершить весной будущего,2022-го, года. Причем разработатьдорожную карту грядущей реконструкции губернатор Клычков поручил до концатекущего года. Работа будет вестись совместно с Российским военно-историческим обществом.

- В этой работе область рассчитывает на содействие и поддержку Российского военно-исторического общества, с которым у региона сложились добрые отношения, -сообщает пресс-служба.