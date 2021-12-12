В Орловской области за последние сутки еще 247 человек заболели коронавирусом. Публикуем оперативные данные федерального штаба.

Заболеваемость продолжает снижаться, за последние сутки диагноз подтвердился у 247 орловцев. Всего за время пандемии в Орловской области выявлено 66 548 случаев заболевания.

Выздоровело 402 человека, что на 155 больше числа заболевших за сутки. Общее количество выздоровевших – 54 350.

Смертность остается на высоком уровне. За последние 24 часа не справились с болезнью еще 8 орловцев. Общее количество умерших – 1 370.