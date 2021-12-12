Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле 12 декабря вакцинация от коронавируса проходит во всех районах города. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Северном районе жители могут получить вакцину с 9.00 до 16.00 в пункте вакцинации администрации Северного района на Московском шоссе, дом 137, на первом этаже, рядом с центральным входом.

В Железнодорожном районе медики примут с 9.00 до 16.00 в мобильном пункте, расположенном в торговом центре «Европа» на улице Московской, 67.

Также с 9.00 до 16.00 есть возможность получить защиту от инфекции на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время будут прививать в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1.

Организована ежедневная вакцинация и в ТМК «ГРИНН на первом этаже с 12.00 до 19.00.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.