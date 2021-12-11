В Орле продолжается вакцинация от COVID-19 Фото: Архив "КП"

Во всех районах Орла 11 декабря продолжается вакцинация от коронавируса. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Северном районе города Орла с 9.00 до 16.00 можно сделать прививку в здании администрации района на Московском шоссе, дом 137, на первом этаже, рядом с центральным входом.

В Железнодорожном районе с 9.00 до 16.00 остановится мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Европа» на улице Московской, 67.

В Заводском районе врачи будут принимать на втором этаже здания автовокзала, на улице Автовокзальной, 1.

Помимо этого, с 12.00 до 19.00 ежедневно можно получить защиту от инфекции в ТМК «ГРИНН».

С 9.00 до 20.00 открыт пункт вакцинации на первом этаже в здании Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время медики примут в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.