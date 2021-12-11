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Общество11 декабря 2021 7:01

В орловские села приехали 216 врачей по программе «Земский доктор»

В 2021 году медикам выделили 52,7 миллиона рублей
Сергей Силаев
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Из всех выделенных средств медикам 50,1 миллиона рублей – из федерального бюджета

Из всех выделенных средств медикам 50,1 миллиона рублей – из федерального бюджета

Фото: Ольга СУПОНЕВА

216 врачей переехали в орловские села по программе «Земский доктор». В текущем году медикам выделили 52,7 миллиона рублей.

Всего участниками программы «Земский доктор» стали 216 врачей, а программы «Земский фельдшер» – 64 медицинских работника. Все они получили выплаты и переехали в сельскую местность.

Врачи могут воспользоваться программой с 2012 года, а фельдшеры с 2018, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.