В орловские села приехали 216 врачей по программе «Земский доктор»

Из всех выделенных средств медикам 50,1 миллиона рублей – из федерального бюджета Фото: Ольга СУПОНЕВА

216 врачей переехали в орловские села по программе «Земский доктор». В текущем году медикам выделили 52,7 миллиона рублей.

Всего участниками программы «Земский доктор» стали 216 врачей, а программы «Земский фельдшер» – 64 медицинских работника. Все они получили выплаты и переехали в сельскую местность.

Врачи могут воспользоваться программой с 2012 года, а фельдшеры с 2018, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.