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Общество10 декабря 2021 15:26

В Орле инвалидам-колясочникам и лежачим людям сделают прививки от коронавируса дома

Подать заявки можно по телефону или с помощью мессенджеров
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Орле инвалидам-колясочникам и лежачим людям прививки от коронавируса сделают на дому. О такой возможности сообщили в администрации города.

Мэрией принято решение об оказании содействия маломобильным горожанам и их родственникам. Также пройти вакцинацию от коронавируса в домашних условиях могут родители детей-инвалидов

Чтобы сделать прививку дома, нужно подать заявку. Сделать это можно по телефону или через мессенджеры.

Телефон социального управления (4862) 76-17-41, единые номера семейного МФЦ 8-800-550-05-11, 8-800-250-42-43. Также можно обратиться с помощью смс или в Viber, Telegram, Whatsapp по номеру телефона оперативной связи 8-910-202-57-00.