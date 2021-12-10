В Орле инвалидам-колясочникам и лежачим людям сделают прививки от коронавируса дома

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В Орле инвалидам-колясочникам и лежачим людям прививки от коронавируса сделают на дому. О такой возможности сообщили в администрации города.

Мэрией принято решение об оказании содействия маломобильным горожанам и их родственникам. Также пройти вакцинацию от коронавируса в домашних условиях могут родители детей-инвалидов

Чтобы сделать прививку дома, нужно подать заявку. Сделать это можно по телефону или через мессенджеры.

Телефон социального управления (4862) 76-17-41, единые номера семейного МФЦ 8-800-550-05-11, 8-800-250-42-43. Также можно обратиться с помощью смс или в Viber, Telegram, Whatsapp по номеру телефона оперативной связи 8-910-202-57-00.