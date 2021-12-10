В Орле covid-пациентам в реанимациях могут разрешить пользоваться мобильниками

Пациентам в реанимациях могут разрешить пользоваться телефонами Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области пациентам с коронавирусом, лежащим в реанимации, могут разрешить пользоваться мобильными телефонами. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил и.о. главы регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

Сейчас у пациентов "красных зон" нет возможности пообщаться с родственниками. Посещения запрещены, запрещено и пользоваться телефонами. Как объясняют в депздраве, телефоны мешают качественно оказывать медпомощь.

- Мы продумаем, как сделать так, чтобы родственники пациентов, которые находятся в реанимации, могли периодически выходить на связь со своими родными. Это, действительно, серьезное подспорье для тех, кто имеет эту возможность по состоянию здоровья, - прокомментировал Станислав Шувалов.